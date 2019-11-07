المبعوث الأمريكي للشؤون الكورية الشمالية يزور روسيا لمناقشة نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية

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من المقرر أن يزور المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الكورية الشمالية "مارك لامبرت" موسكو هذا الأسبوع، لمناقشة الجهود المبذولة لتفكيك برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية.وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أمس أن لامبرت سيزور العاصمة الروسية من الأربعاء إلى السبت، ليشارك في مؤتمر موسكو لمنع انتشار الأسلحة النووية.وقال متحدث باسم الوزارة إن "لامبرت" سيلتقي بمسؤولين روس لمناقشة الجهود المبذولة لإخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية بشكل نهائي وقابل للتحقق.وقد جرت العادة أن يكون مؤتمر منع انتشار الأسلحة النووية، الذي يستضيفه مركز دراسات الطاقة والأمن الروسي كل عامين أو ثلاثة أعوام، بمثابة الفرصة شبه الرسمية للولايات المتحدة وكوريا الشمالية للتعبير عن مواقفهما.ويثير حضور "لامبرت" التكهنات بإجراء اجتماع محتمل بين البلدين، حيث سيشارك أيضًا "جو تشول سو" المسؤول في وزارة الخارجية الكورية الشمالية.