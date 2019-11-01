كوريا الجنوبية تؤكد الإصابة الثانية والعشرين بمرض حمى الخنازير الأفريقية

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تم العثور على خنازير برية نافقة بالقرب من الحدود بين الكوريتين، وكانت مصابة بفيروس حمى الخنازير الأفريقية، ليصل عددها حتى الآن إلى 22 حالة في كوريا الجنوبية.وقال المعهد الوطني للبحوث البيئية التابع لوزارة البيئة إن الخنزيرين النافقين عثر عليهما في "شيور وون" و"باجو" بمقاطعة "كيونغي" في اليوم السابق قد ثبت إصابتهما بالمرض الحيواني القاتل.وقال مسؤول بالمعهد إن الحالتين عثر عليهما داخل خط السيطرة المدنية، بالقرب من الحدود مع كوريا الشمالية.وبذلك تبلغ عدد حالات المرض في الخنازير البرية 8 حالات في "شيور وون" و6 حالات في "باجو".وقد أعلنت البلاد سابقًا وجود 14 حالة في المزارع المحلية منذ 17 سبتمبر، وهو أول يوم لتأكيد ظهور المرض المميت في مزرعة للخنازير بالقرب من الحدود مع كوريا الشمالية.ولم يتم تأكيد وجود أي حالات أخرى للإصابة بالمرض في المزارع المحلية منذ التاسع من أكتوبر، ولكن استمرت حالات الإصابة في الخنازير البرية في المناطق الحدودية.ولا يوجد في الوقت الحالي لقاح أو علاج معروف للمرض، وعلى الرغم من أنه لا يصيب الإنسان، فإن معدل الوفيات في الخنازير يقترب من 100%.