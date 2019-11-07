طوكيو تصر على عدم الخلط بين قيود التصدير واتفاق تبادل المعلومات العسكرية

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أكدت طوكيو من جديد أنها لن تقبل دعوة سيول بالتراجع عن القيود التجارية أولًا من أجل الحفاظ على اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية بين البلدين.وأكد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني "يوشيهيد سوغا" خلال مؤتمر صحفي دوري أمس الأربعاء أن القضيتين منفصلتان ولهما أبعاد مختلفة، وذلك ردًّا على سؤال حول اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية وقيود التصدير التي فرضتها اليابان ضد كوريا الجنوبية.وقال "سوغا" إن القيود التجارية تعد "تحسينًا ضروريًّا" لإدارة صادرات البلاد. وادعى أن قرار سيول بإنهاء الاتفاق العسكري هو نتيجة لسوء تقدير للبيئة الأمنية في المنطقة، وطالب سيول بالتصرف بحكمة في هذه القضية.