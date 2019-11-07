النيابة تطلق تحقيقًا جديدًا في حادثة غرق العبارة عام 2014

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من المقرر أن تطلق النيابة العامة في كوريا الجنوبية تحقيقًا جديدًا في حادث غرق العبارة "سيه وال" المأساوي الذي وقع في عام 2014 وأسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص، بينهم العديد من طلاب المدارس الثانوية.وقالت النيابة أمس الأربعاء إنها ستشكل وحدة تحقيق خاصة للنظر في كارثة غرق العبارة "سيه وال".وقد أمر النائب العام "يون سوك يول" بإجراء التحقيق الجديد، ومن المتوقع أن يتم تشكيل وحدة التحقيق المخصصة للقضية خلال الأسبوع، بهدف الإجابة عن العديد من الشكوك التي لم يتم الإجابة عنها، بناءً على ما تم الكشف عنه بالفعل من خلال اللجان الخاصة التي شكلتها الدولة.وقد غرقت العبارة "سيه وال" في المياه قبالة الساحل الجنوبي الغربي للبلاد في 16 أبريل عام 2014، مما أودى بحياة 304 شخص كانوا على متنها. ومن بين الضحايا 261 طالبًا ومعلمًا من مدرسة "دانوون" الثانوية في "أنسان" بمقاطعة كيونغي، وكانوا في رحلة ميدانية إلى جزيرة جيجو.