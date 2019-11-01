زعيم الحزب المعارض الكبير يقترح تشكيل جهاز للتكامل بين المحافطين

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عقد "هوانغ كيو آن" زعيم حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي مؤتمرا صحفيا طارئا يوم أمس الأربعاء قال فيه إنه لا يمكن تأخير مناقشة مسألة التكامل بين معسكر المحافظين، واقترح تشكيل جهاز للتكامل يهتم بتفاصيل تلك النقاشات، مؤكدا على ضرورة إزالة التفرقة.وقال في هذا الصدد إنه ظل يتواصل مع التكتل الذي يرأسه النائب "ليو سونغ مين" في حزب الإصلاح المستقبلي المعارض الصغير و" حزبنا الجمهوري" المعارض الصغير.وأعرب عن استعداده للتخلي عن اسم حزب كوريا الحرة و منصب رئيس الحزب أيضا من أجل تحقيق هذا التكامل.وردا على ذلك، قال النائب " ليو سونغ مين" في حزب الإصلاح المستقبلي إنه لم يجر أي حوار مباشر أو اتفاق، مضيفا أنه مستعد للحوار إذا توفرت إرادة مخلصة لإعادة بناء معسكر المحافظين. لكنه انتقد في المقابل "حزبنا الجمهوري" قائلا إن مناقشة التكامل دون توضيح المسؤولية عن عزل الرئيسة السابقة "بارك كون هيه" تمثل نوعا من التواطؤ.من ناحية أخرى، أعرب النائب " ليو مين بونغ" في الولاية البرلمانية الأولى عن حزب كوريا الحرة عن نيته عدم الترشح للانتخابات القادمة، مطالبا بتجديد الحزب ليصبح أول نائب في الحزب المعارض الكبير في هذا المجال.