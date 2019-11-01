مسؤول عسكري يؤكد على أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين يوم 31 من الشهر الماضي

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قدرت السلطات العسكرية الكورية الجنوبية بأن القذيفتين اللتين أطلقتهما كوريا الشمالية يوم 31 من الشهر الماضي هي "صواريخ باليستية".وحضر المدير العام لمركز المعلومات العسكرية التابع لوزارة الدفاع "كيم يونغ هوان" جلسة خاصة بالتفتيش البرلماني على أعمال الحكومة عقدت أمس الأربعاء، حيث قال إنه يقدر أن القذيفتين الكوريتين الشماليتين الأخيرتين تمثلان نوعا من الصواريخ الباليستية.وكانت بيونغ يانغ قد أطلقت القذيفتين قصيرتي المدى من مقاطعة جنوب بيونغ آن نحو البحر الشرقي يوم 31 من الشهر الماضي قبل أن تصرح إحدى وسائل إعلامها الحكومية بأنها أجرت تجربة إطلاق ضخمة للصواريخ.وعندما سألت النائبة "لي اون جيه" في حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي عما إذا كانت بيونغ يانغ قد انتهكت قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة من خلال إطلاق الصاروخين، أجاب المدير العام "كيم" بأن مسؤولية الإقرار بوجود انتهاك من عدمه تقع على عاتق الأمم المتحدة ولا على عاتق الجانب الكوري الجنوبي.كما أخبرت السلطات العسكرية في كوريا الجنوبية لجنةَ المعلومات البرلمانية بأن بيونغ يانغ أطلقت 11 أو 12 صاروخا باستخدام الوقود الصلب حتى الآن.