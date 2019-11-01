تسع دول آسيوية وشرق أوسطية تناقش المعيار الدولي للمدن الذكية

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تجمعت 9 دول من بين دول جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط في كوريا من أجل مناقشة المعيار الدولي للمدن الذكية.وعقدت لجنة المعايير التقنية الوطنية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والطاقة اليوم الخميس "الدورة الثانية لمنتدى المعيار الآسيوي للمدن الذكية" في وادي "بانكيو" للتكنولوجيا في مدينة "سونغ نام"، وذلك بحضور 9 دول وهي كوريا واليابان وماليزيا وفيتنام وسنغافورة وإندونيسيا والتايلاند والسعودية والإمارات.وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة كانت قد عقدت الدورة الأولى للمنتدى في مدينة "بوسان" في شهر يونيو من العام الماضي من أجل تقاسم إستراتيجيات توحيد المدن الذكية بين الدول الآسيوية وبناء شبكة للخبراء في هذا المجال.وقدرت الوزارة الكورية أن الدورة الثانية للمنتدى وضعت قاعدة لتنظيمه بشكل منتظم في كوريا ومنح كوريا قيادة المناقشات ذات الصلة.وناقشت الدول المشاركة مواضيع تتعلق بتقاسم إستراتيجيات المعايير الوطنية وحالاتها إلى جانب سبل التعاون تحت شعار"دور المعيار للمدن الذكية".وشهد المنتدى علاوة على مشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين مشاركة عدد مهم من الخبراء المدنيين الذين قدموا نماذج من دراسة المعايير لتفعيل التبادلات التقنية الخاصة بالمدن الذكية بين الدول الآسيوية واقترحوا سبل التعاون العملية الرامية إلى تبني استرتيجية موحدة في المجال.