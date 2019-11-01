إجراء مناورات عسكرية جوية كورية أمريكية في منتصف هذا الشهر

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تخطط السلطات العسكرية الكورية الجنوبية والأمريكية لإجراء مناورات عسكرية مشتركة في منتصف هذا الشهر على نحو مبكر بحوالي شهر بالمقارنة مع الأعوام السابقة.ويذكر أن المناورات لهذا العام لن تحتفظ بتسميتها السابقة " فيجيلانت أيس" التي ظلت تستخدمها حتى عام 2017. ومن المقرر أيضا تقليص حجم المناورت لهذا العام مقارنة بالأعوام السابقة.وقال "تشيه هيون سو" الناطق باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الخميس إن المناورات تستهدف الحفاظ على الجاهزية المشتركة للقوات الكورية الجنوبية والأمريكية.وكانت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قد أجريتا مناورات جوية عسكرية كبيرة تحت عنوان "فيجيلانت أيس" في عام 2017، إلا أنهما أخّرتا هذا النوع من المناورات بعد ذلك واضعتين في الاعتبار المفاوضات حول القضية النووية الكورية الشمالية.وفي العام الماضي، أجرى الجانبان الكوري والأمريكي مناورات عسكرية بمشاركة العشرات من الطائرات المقاتلة خلال الفترة ما بين الثالث وحتى السابع من شهر ديسمبر من العام الماضي.وفي هذا السياق، وجهت كوريا الشمالية بيانا باسم السفير المتجول "كوان جونغ كون" في وزارة الخارجية الكورية الشمالية، انتقدت فيه خطة المناورات الكورية الجنوبية والأمريكية ، قائلة إن صبر بيونغ يانغ بدأ ينفد.