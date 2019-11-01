مفاوضات صعبة حول تقاسم تكاليف الدفاع المشترك الكوري الأمريكي

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طلبت واشنطن من سيول تحمل حوالي خمسة مليارات دولار، بما في ذلك تكاليف نشر الجنود الأمريكيين في كوريا بالتناوب وتكاليف المناورات العسكرية بين الجانبين. وذلك خلال مفاوضات الجولة الثانية من اتفاقية تقاسم تكاليف الدفاع بين البلدين.وتتجاوز قيمة الطلب الأمريكي خمسة أضعاف حصة الجانب الكوري الحالية، خلافا لرغبة سيول التي تريد تقاسما معقولا وعادلا لتكاليف الدفاع، مما ينذر بصعوبات كبيرة تواجهها المفاوضات بين الطرفين.وقالت مصادر دبلوماسية اليوم الخميس إن الولايات المتحدة ذكرت مساهمتها الكبيرة في الدفاع عن كوريا، وطلبت تبعا لذلك من سيول تحمل بعض الأجزاء من تلك الجهود.ويقال إن واشنطن قد شرحت خلال الجولتين السابقتين من المفاوضات جهودها المبذولة من أجل الدفاع عن منطقتي المحيط الهندي واالهادئ، وطلبت زيادة قيمة مساهمتها بشكل كبير طالما تمكنت من تحقيق تنميتها الاقتصادية.وبعد وصوله إلى كوريا في الخامس من هذا الشهر، قال مساعد نائب الوزير لشؤون آسيا والمحيط الهادئ في وزارة الخارجية الأمريكية "دافيد ستيلويل" إن كوريا الجنوبية تلقت مساعدة من الولايات المتحدة بعد الحرب الأهلية، وتلقت مساعدة أخرى من واشنطن في أثناء بنائها لتنميتها الاقتصادية.وأكد أيضا على أن كوريا أصبحت الآن دولة مساهمة بقوة في التنمية الإقليمية وشريكة متميزة للولايات المتحدة، مشيرا إلى أن لدى سيول القدرة على تحمل المزيد من تقاسم تكاليف الدفاع المشترك.