المفاوض النووي الكوري يزور موسكو اليوم

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غادر "لي دو هون" المفاوض النووي الكوري الجنوبي البلاد اليوم الخميس متوجها إلى موسكو لحضور اجتماع تشاوري مع نظيره الروسي بالإضافة إلى اجتماع دولي لعدم انتشار السلاح النووي يعقد في العاصمة الروسية.وسيعقد "لي" مع نظيره الروسي "إيغوري مارغولوف" غدا في موسكو اجتماعا تشاوريا من المتوقع أن يناقش فيه الطرفان الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية ومتابعة الخطوات في مفاوضات العمل الكورية الشمالية والأمريكية.كما يتوقع أن يحضر المفاوض الكوري الجنوبي "اجتماع موسكو لعدم انتشار السلاح النووي لعام 2019"، وسط احتمال بلقائه مع مدير قسم الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية الكورية الشمالية "تشو تشول سو" ونظيره الأمريكي "مارك لامبرت".ولدى وصوله إلى موسكو امتنع المدير "تشو" عن الإجابة على أسئلة المراسلين حول إمكانية عقد اجتماع مع الجانب الأمريكي وعن توقعاته بمستقبل المفاوضات الكورية الشمالية والأمريكية.ومن المتوقع أن يتم خلال اجتماع موسكو وغيره من الأحداث الكشف عن الموقف الكوري الشمالي من المفاوضات النووية، ودبلوماسية بيونغ يانغ تجاه واشنطن وغيرها من المواضيع.ويخطط نائب الوزير الروسي "مارغولوف" لدعوة المسؤوليْن الصيني والياباني إلى جلسة خاصة لشبه الجزيرة الكورية، في إطار اجتماع موسكو. لذلك يرى المراقبون احتمال عقد اجتماع شبيه بمباحثات نووية سداسية على مستوى فريق العمل.