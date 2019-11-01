الأمم المتحدة تتبنى أول قرار تتقدم به كوريا

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تم اعتماد قرار بعنوان "الشباب ونزع الأسلحة وعدم الانتشار" يوم أمس الأربعاء كانت كوريا قد تقدمت به بشكل منفرد لأول مرة إلى اللجنة الأولى للدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.وصرحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الخميس بأن القرار تم تبنيه بإجماع الدول الأعضاء دون التصويت مع الإشارة إلى أن 84 دولة، باعتبارها دول مقترحة، شاركت في القرار.ومن المقرر أن يتم التقدم بجميع القرارات التي تم اعتمادها هذه المرة ، بما فيها القرار الكوري، إلى الاجتماع العام للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي سيعقد في الشهر القادم، من أجل تبنيها بشكل نهائي.وتجدر الإشارة إلى أن قرار "الشباب ونزع السلاح وعدم الانتشار" يعد أول قرار تتقدم به كوريا بمفردها بعد انضمامها إلى الأمم المتحدة إلى اللجنة الأولى للجمعية العامة الأممية المسؤولة عن المناقشات العملية المتعلقة بنزع السلاح والأمن الدولي.ويتضمن القرار تشجيع الشباب على مناقشة نزع الأسلحة وعدم الانتشار ومطالبة مختلف الدول والمنظمات الدولية بتطوير السياسات ذات الصلة والتأكيد على أهمية تنمية الخبراء في هذا المجال من خلال التعليم والتدريب.وأكدت الوزارة الكورية على أهمية هذا القرار الكوري الذي حاز تعاطفا دوليا كبيرا في ظل اشتداد الصراعات بين المعسكرات صلب اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة.