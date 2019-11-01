بدء مناقصة شركة الطيران آسيانا اليوم الخميس

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من المقرر أن يتم اليوم الخميس إجراء مناقصة شركة الخطوط الجوية آسيانا، وهي ثاني أكبر شركة طيران في كوريا الجنوبية.ووفقًا لمصادر في قطاع الطيران، فسوف يتم استقبال العطاءات حتى الساعة 2 ظهرًا. وسيتم اختيار أفضل مناقصة في غضون أسبوعين بعد مراجعة العروض المقدمة وقدرة أصحابها على تشغيل الشركة بنجاح.وفي الوقت الحالي، يعد أبرز مرشحين للاستحواذ على شركة آسيانا اتحادٌ للشركات بقيادة مجموعة "إيه كيونغ"، واتحاد آخر بقيادة شركة "هيونداي" للتطوير.وتعتزم شركة "كوم هو" الصناعية، التي تمتلك 31% من أسهم الشركة المتعثرة، استكمال عملية البيع بنهاية هذا العام.وتقدر مصادر في صناعة الطيران أن سعر البيع للشركة وشركاتها التابعة، بما في ذلك شركة الخطوط الجوية إير سيول وشركة "إير بوسان"، سيتراوح بين 1.5 إلى 2 تريليون وون، أو ما يعادل 1.3 إلى 1.7 مليار دولار أمريكي.