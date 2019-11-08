مون يعقد اجتماعًا لمكافحة الفساد اليوم الجمعة

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من المقرر أن يعقد الرئيس "مون جيه إين" اجتماعًا اليوم الجمعة حول جهود الحكومة لمكافحة الفساد.وذكر المكتب الرئاسي أن الاجتماع من المقرر أن يبدأ في الساعة الثانية ظهرًا، بمشاركة المدعي العام "يون سوك يول".وسيكون الاجتماع هو أول اجتماع وجهًا لوجهٍ بين "مون" و"يون"، منذ أن بدأت النيابة تحقيقاتها الواسعة في المخالفات المزعومة لوزير العدل السابق "تشو كوك" وعائلته.ويقال إن المشاركين في الاجتماع سيناقشون التدابير اللازمة لمنع المعاملة الخاصة للقضاة والمدعين العامين السابقين، وأيضًا سبل معالجة الظلم في التوظيف وغيرها من المجالات.وهناك تكهنات بأن "مون" قد يصدر رسالة تتعلق بإصلاح النيابة العامة في الاجتماع.وكان من المقرر عقد الاجتماع في وقت أسبق، ولكن تم تأجيله بسبب وفاة والدة الرئيس.