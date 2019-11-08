واشنطن تؤكد أنه لا ينبغي لبيونغ يانغ أن تضع مواعيد نهائية

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قال كبير الدبلوماسيين الأمريكيين لمنطقة شرق آسيا إنه يجب على كوريا الشمالية ألا تحدد موعدًا نهائيًّا لما يسمى بالطريقة الجديدة بشأن نزع السلاح النووي، معربًا عن معارضته للمهلة النهائية التي حددتها كوريا الشمالية بنهاية العام.صرح بذلك مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا "ديفيد ستيلويل" في مؤتمر صحفي عقد في طوكيو في 26 أكتوبر، خلال جولة لحضور حوار جبل فوجي، وهو منتدى سنوي لرجال الأعمال والقادة السياسيين من اليابان والولايات المتحدة.وقد نشرت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء الماضي نسخة من تصريحاته بعد حوالي 10 أيام من المؤتمر الصحفي.وقال المسؤول الأمريكي إنه إذا أرادت كوريا الشمالية أن تدفع الولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات للحديث عن استقرار النظام، فلا ينبغي لها تحديد موعد نهائي للمفاوضات، وقال إن الشمال يستطيع القيام بذلك دون أن يضع موعدًا نهائيًّا.وتعد هذه التصريحات أول استجابة علنية من واشنطن لتحديد بيونغ يانغ نهاية العام الجاري، كمهلة للتوصل إلى اتفاق بين البلدين، بعد انهيار المحادثات النووية على مستوى العمل في السويد الشهر الماضي.