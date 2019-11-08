وزير الدفاع الأمريكي يزور كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل

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من المقرر أن يزور وزير الدفاع الأمريكي "مارك إسبير" سيول الأسبوع المقبل، قبل انتهاء اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية بين كوريا الجنوبية واليابان.وقال البنتاغون أمس الخميس إن "إسبير" سيغادر الأربعاء المقبل إلى كوريا الجنوبية وتايلاند والفلبين وفيتنام. ولم يتم تقديم تواريخ محددة للجولة، ولكن من المرجح أن تتم الرحلة بهذا الترتيب.وفي بيان صحفي، أضاف البنتاغون أن الوزير سيشارك في الاجتماع الاستشاري الأمني الحادي والخمسين بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، حيث سيجتمع مع وزير الدفاع "جيونغ كيونغ دو" ومسؤولين آخرين من كوريا الجنوبية، ومن المقرر عقد الاجتماع يومي الجمعة والسبت القادمين في سيول.وأضاف البيان أن الجانبين سيبحثان التحالف ويؤكدان من جديد التزامهما بتعزيز التعاون الثنائي في مجال الدفاع لمعالجة القضايا ذات الأهمية المشتركة لأمن واستقرار شبه الجزيرة الكورية ومنطقة المحيطين الهادئ والهندي.وفي الوقت نفسه، قال المتحدث باسم البنتاغون إن اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية بين سيول وطوكيو ستتم مناقشتها خلال زيارة وزير الدفاع، مضيفًا أن الولايات المتحدة ترغب في حل تلك القضية.