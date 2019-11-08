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الدولية

واشنطن تتحدث مع سيول باستمرار للتراجع عن إلغاء اتفاقها الأمني مع اليابان

Write: 2019-11-08 10:16:05

واشنطن تتحدث مع سيول باستمرار للتراجع عن إلغاء اتفاقها الأمني مع اليابان

Photo : KBS News

قال مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية إن إنهاء اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية بين كوريا الجنوبية واليابان لن يفيد إلا الصين وكوريا الشمالية.
وعبر مساعد وزير الدفاع الأمريكي للشؤون الأمنية في منطقة المحيط الهادئ "راندار شريفر" عن آرائه بشأن اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية في مقابلة مع شبكة "NHK" نُشِرت أمس الخميس.
وقالت الشبكة إن "شريفر" قال إنَّ إنهاء سيول للاتفاقية سيؤدي إلى إضعاف التحالف الثلاثي بين سيول وطوكيو وواشنطن بصورة كبيرة، وأضاف أن كوريا الجنوبية ما زال لديها الوقت الكافي لإعادة النظر في قرارها بعدم تجديد الاتفاقية، وأن واشنطن تريد إقناع سيول بتجديدها.
وعندما سُئِل عن موقف سيول من أن الدول الثلاث ستظل قادرة على تبادل المعلومات العسكرية دون ذلك الاتفاق، قال إنه سيكون من غير الفعال بالنسبة لليابان أن تتلقى المعلومات عبر الولايات المتحدة.
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