وزير التوحيد الكوري الجنوبي يزور الولايات المتحدة هذا الشهر

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من المتوقع أن يزور وزير التوحيد الكوري الجنوبي "كيم يون تشول" الولايات المتحدة في 17 من نوفمبر.وقال مسؤول بالوزارة أمس الخميس إن المنتدى الكوري العالمي السنوي للسلام الذي تستضيفه الوزارة سيُعقَد في الولايات المتحدة هذا الشهر، وسوف يلقي الوزير كلمة رئيسية فيه كما جرت العادة.وقال المسؤول إن جدول أعمال الوزير "كيم" قد يتضمن أمورًا أخرى في الولايات المتحدة، ولكن لم يتم الانتهاء منه بعد.وستكون هذه أول زيارة يقوم بها الوزير إلى أمريكا منذ توليه منصبه الحالي في أبريل. وتأتي الزيارة في الوقت الذي يتعرض فيه التعاون الاقتصادي بين الكوريتين للتهديد، حيث تهدد كوريا الشمالية بإزالة المنشآت السياحية الكورية الجنوبية من منتجع "كوم كانغ" الجبلي.وقد شارك وزير التوحيد السابق "تشو ميونغ كيون" في المنتدى في واشنطن في نوفمبر من العام الماضي، حيث التقى آنذاك مع وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، وناقشا الجهود المبذولة لإخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية.