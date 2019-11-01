البنتاغون: تم تخفيض نطاق التدريبات الجوية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية أمس الخميس إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ستقلصان نطاق المناورات الجوية المشتركة المقرر عقدها في وقت لاحق من هذا الشهر.وقال اللواء البحري "ويليام بايرن"، نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة، في مؤتمر صحفي إنه لن يتحدث عن أرقام محددة للقوات المشاركة، لكن المناورات القادمة ستكون أضيق في نطاقها من المناورات السابقة التي تسمى بـ "فيجيلانت آس".وأضاف أن المناورات سوف تلبي جميع متطلبات القوات الجوية الأمريكية والكورية الجنوبية لضمان الاستعداد والجاهزية.وأكد أن أهم شيء عند الولايات المتحدة في المسرح الكوري هو الاستعداد الدائم "للقتال الليلة".وقال إن الحليفين قررا إلغاء المناورات الواسعة قبل عام مراعاة للبيئة السائدة في شبه الجزيرة الكورية في ذلك الوقت، ووصف مناورات العام الحالي بأنها "حدث جوي مشترك".وأضاف أن قائد القوات الأمريكية في كوريا "روبرت أبرامز" ونظيره الكوري الجنوبي مكلفان بضمان قيام الحلفاء باختيار العدد المناسب ونوع المناورات المشتركة، من أجل منح الدبلوماسيين المساحة اللازمة لمواصلة المفاوضات مع كوريا الشمالية.