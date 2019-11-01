واشنطن تنتقد الصين بسبب إضرارها بتنفيذ العقوبات على كوريا الشمالية

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اتهم مسؤول دفاعي أمريكي رفيع المستوى الصينَ بالإضرار بالجهود المبذولة لفرض العقوبات على كوريا الشمالية، ودعا بكين إلى التطبيق الفعال والشامل للعقوبات.وقد قام "راندال شريفر"، مساعد وزير الدفاع للشؤون الأمنية في منطقة المحيطين الهادئ والهندي، بتوجيه هذه الدعوة في منتدى استضافة الجيش.وقال "شريفر" خلال الحلقة النقاشية في هذا الحدث إن الولايات المتحدة تضغط على الصين بشدة فيما يتعلق بقضية كوريا الشمالية.وقال إن الولايات المتحدة تحاول تطبيق العقوبات، وإن الطريقة الأساسية التي تحاول كوريا الشمالية من خلالها التهرب من العقوبات هي النقل غير المشروع للفحم إلى الخارج والنفط إلى الداخل من سفينة إلى أخرى، مما جعل الكثير من هذه الأنشطة تنقل إلى المياه الإقليمية الصينية.وقال المسؤول الأمريكي إن عدم رغبة الصين في اتخاذ إجراءات صارمة ضد هذه الأنشطة أدى إلى الإضرار بقدرة الطرف الأمريكي على الضغط على كوريا الشمالية.