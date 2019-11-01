سيول تقيم احتفالية بمناسبة نشر وتشغيل طائرات F-35A المقاتلة

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من المقرر أن تقيم كوريا الجنوبية حفلًا في الشهر المقبل، بمناسبة نشر وتعبئة وتشغيل طائراتها المقاتلة من طراز الشبح F-35A.وقال مصدر حكومي في سيول اليوم الجمعة إن البلاد ستحصل بنهاية هذا العام على ثلاث طائرات ليصل مجموعها إلى 10 مقاتلات. وأضاف أن الحكومة تدرس عقد حدث في الشهر المقبل بمناسبة النشر التشغيلي للطائرات المقاتلة.وأفادت الأنباء بأن الجيش الكوري الجنوبي يناقش التوقيت المناسب للحدث، في ضوء انتقادات كوريا الشمالية لسيول لحيازتها للطائرة المتقدمة.وقال رئيس أركان القوات الجوية الجنرال "وون إن تشول" خلال مراجعة برلمانية إنه يعتقد أن الحدث يجب أن يُعقَد عند تحقيق الحد الأدنى من القدرة التشغيلية للطائرات الجديدة.وقالت القوات الجوية إن ثمانية من الطيارين و90 من الفنيين قد أكملوا تدريباتهم في الولايات المتحدة، وأن 4 طيارين آخرين و100 من الفنيين يتلقون التدريبات داخل البلاد.