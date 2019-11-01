افتتاح مؤتمر موسكو حول عدم انتشار السلاح النووي

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افتتح مؤتمرموسكو حول عدم انتشار السلاح النووي بحفل استقبال أقيم مساء أمس الخميس بحضور حوالي 300 خبير من القطاعات العامة والمدنية والأكاديمية من 40 دولة، حيث سيستمر انعقاده حتى غد السبت.وسيتم خلال المؤتمر بحث الحد من انتشار السلاح النووي وغيرها من القضايا ذات الصلة.وستعقد جلسة حول نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية مساء اليوم الجمعة بحضور نائب وزير الخارجية الروسي لشؤون آسيا والمحيط الهادئ "إيغوري مارغولوف"، ومدير قسم الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية الكورية الشمالية "تشو تشول سو"، والمبعوث السويدي الخاص بشؤون شبه الجزيرة الكورية "كانت هاشيوتيت".ومن المتوقع أن يقوم المسؤول الكوري الشمالي "تشو" في هذه الجلسة بتوضيح موقف بيونغ يانغ من المفاوضات النووية مع واشنطن.ويشار إلى وجود احتمال بإجراء لقاءات بين "تشو" وكل من المبعوث الأمريكي الخاص بشؤون كوريا الشمالية "مارك لامبرت" والمفاوض النووي الكوري الجنوبي "لي دو هون" على هامش مؤتمر موسكو.والجدير بالذكر أن المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية التي عقدت في ستوكهولم في أوائل شهر أكتوبر الماضي، قد انتهت من دون إحراز تقدم ولم يتم حتى الآن تحديد موعد للمفاوضات القادمة.والجدير بالذكر أيضا أن مؤتمر موسكو لمنع انتشار السلاح النووي هو منصة نقاش دولية دأبت موسكو على تنظيمها منذ عام 2010