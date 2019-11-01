لا تغيير في موقف سيول بشأن إنهاء اتفاق تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان

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قالت وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" إنه لا تغيير حتى الآن في موقف سيول بشأن إنهاء اتفاق تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان الذي ستنتهي صلاحيته يوم الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري.جاءت تصريحات الوزيرة "كانغ" هذه في ردها على سؤال طرحه نائب البرلمان "كي دونغ مين" عن الحزب الديمقراطي الحاكم خلال اجتماع اللجنة البرلمانية الخاصة بالميزانية والحسابات الذي عقد اليوم الجمعة، حيث أضافت أن الحكومة الكورية متمسكة بموقفها الثابت من هذه المسألة.وأكدت الوزيرة "كانغ" أن حكومة سيول قد اتخذت قرارا بإنهاء اتفاق تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان، ردا على القيود التي فرضتها طوكيو على تصدير المواد عالية التقنية لكوريا الجنوبية.وأشارت إلى إمكانية حدوث تغيير في موقف سيول إذا قامت اليابان برفع قيودها التجارية.وفيما يخص مفاوضات تقاسم تكاليف الدفاع بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، قالت الوزيرة "كانغ" إن واشنطن طالبت سيول بزيادة كبيرة من حصتها، لكنها رفضت إيضاح التفاصيل بشأن حجم تلك المطالبة.