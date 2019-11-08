الرئيس الكوري يقيم مأدبة عشاء لرؤساء الأحزاب السياسية الخمسة

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من المقرر أن يقيم الرئيس الكوري "مون جيه إين" مأدبة عشاء لرؤساء الأحزاب السياسية الخمسة يوم الأحد القادم في مقر الرئاسة.وسيشارك فيها كل من رئيس الحزب الديمقراطي الحاكم "لي هيه تشان"، ورئيس حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي "هوانغ كيو آن"، ورئيس حزب الإصلاح المستقبلي المعارض "سون هاك كيو"، ورئيسة حزب العدل المعارض "شيم سانغ جونغ"، بالإضافة إلى رئيس حزب السلام الديمقراطي المعارض "تشونغ دونغ يونغ".وتعد هذه هي المرة الخامسة التي يجري فيها الرئيس"مون" لقاء مع رؤساء الأحزاب السياسية في مقر رئاسته، والمرة الأولى التي يجري فيها هذا النوع من اللقاءات منذ يوم الثامن عشر من شهر يوليو الماضي.وقد تم في اللقاء الأخير إصدار بيان مشترك وصف فيه الحاضرون القيود التجارية اليابانية بأنها إجراء انتقامي اقتصادي غير عادل يخالف نظام التجارة الحرة، ودعوا فيه طوكيو إلى رفع القيود بشكل فوري.وجاء تنظيم مأدبة العشاء هذه بناء على اقتراح تقدم به مكتب الرئاسة الكورية، وتقديرا من الرئيس "مون" للزيارات التي أجراها رؤساء الأحزاب السياسية لمقر العزاء لتقديم عزائهم ومواساتهم في وفاة والدته.لكن الدوائر السياسية في البلاد تتوقع أن يتم خلال المأدبة أيضا بحث القضايا السياسية العالقة، بما فيها مشروعات القوانين المتعلقة بإصلاح النيابة العامة ونظام الانتخابات العامة، وإمكانية تمديد صلاحية اتفاق تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان.وكان الرئيس الكوري"مون" قد أعرب في خطابه الذي ألقاه في البرلمان يوم الثاني والعشرين من شهر أكتوبر الماضي عن أمله في إنشاء لجنة دائمة للاستشارات السياسية بين الحكومة والمعسكرين الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية، من أجل التوافق الشعبي وحل القضايا السياسية العالقة.