مظاهرات في نيويورك ضد استخدام علم الشمس المشرقة في أولمبياد طوكيو

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نظم رئيس جمعية التحرير الوطني الكوري "كيم وان أونغ" والجالية الكورية في الولايات المتحدة مظاهرات أمس الخميس في نيويورك، طالبوا فيها بعدم استخدام علم الشمس المشرقة في أولمبياد طوكيو.وبدأ المتظاهرون مسيرتهم من الحي الكوري في نيويورك حاملين في أيديهم أعلام الشمس المشرقة اليابانية وأعلام النازية الألمانية معا.وقال "كيم وان أونغ" إن اللجنة الأولمبية الدولية سمحت باستخدام علم الشمس المشرقة، وهو رمز لجريمة الحرب والمذبحة التي ارتكبتها اليابان بحق الآسيويين، فيما تصنف اللجنة مذبحة النازييين ضد اليهود ضمن جرائم الحرب الخطيرة.وتخطط جمعية التحرير الوطني لتنظيم مظاهرات مماثلة في مدن لندن وأمستردام وشنغهاي ضمن جهودها الرامية إلى إحالة قضية استخدام علم الشمس المشرقة في أولمبياد طوكيو أمام أنظار الرأي العام الدولي.