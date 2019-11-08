سيول تؤكد أن المنشقين الكوريين الشماليين هم مواطنون كوريون جنوبيون

Photo : YONHAP News

قالت نائبة المتحدث باسم وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية "كيم أون هي" في موجز صحفي اليوم الجمعة إن الكوريين الشماليين المنشقين هم مواطنون كوريون جنوبيون يستوطنون كوريا الجنوبية بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة، بناء على القانون الخاص بالمنشقين الكوريين الشماليين.وأضافت أن الكوريَيْن الشماليَيْن اللذين هربا إلى كوريا الجنوبية بعد ارتكاب جريمة قتل بحق 16 من زملائهم الصيادين وتم طردهما إلى كوريا الشمالية أمس الخميس يختلف وضعهما عن المنشقين الآخرين.ونفت نائبة المتحدثة "كيم" قيام حكومة سيول بتسليمهما القسري إلى كوريا الشمالية رغما عن إرادتهما اللجوء إلى الجنوب، مشيرة إلى أنه كان من الصعب الوقوف على ملابسات جريمة القتل التي ارتكبها الكوريان الشماليان نظرا لوقوعها في كوريا الشمالية.وقالت إن القارب الذي استخدمه الشماليان في الهروب إلى الجنوب سيتم تسليمه للجانب الشمالي في وقت لاحق من اليوم الجمعة.