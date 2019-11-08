حفل بمناسبة إطلاق فرقاطة فلبينية من صنع شركة هيون ديه الكورية

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أقيم اليوم الجمعة حفل بمناسبة إطلاق الفرقاطة الفلبينية "أنطونيو لونا" التي بنتها شركة "هيون ديه" للصناعات الثقيلة، بحضور عدد من المسؤولين الكوريين والفلبينيين، بمن فيهم وزير الدفاع الفلبيني "ديلفين لورينزانا".وكانت شركة "هيون ديه" للصناعات الثقيلة قد حصلت على صفقة من سلاح البحر الفلبيني عام 2016 لبناء فرقاطتين، حيث تم إطلاق الفرقاطة الأولى "خوسيه رزال" في شهر مايو الماضي.وعلى هامش حفل إطلاق الفرقاطة الثانية، تم توقيع مذكرة تفاهم خاصة بتصميم وبناء سفينة دورية لسلاح البحر الفلبيني، بين وزير الدفاع الفلبيني ورئيس شركة "هيون ديه" للصناعات الثقيلة.