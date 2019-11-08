معهد الأبحاث التابع للحزب الحاكم يؤكد على ضرورة تطبيق النظام العسكري التطوعي

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أكد معهد الأبحاث التابع للحزب الديمقراطي الحاكم في تقريره أمس الخميس على ضرورة تطبيق النظام العسكري التطوعي لتوفير موارد الخدمة العسكرية، مشيرا إلى انخفاض مرتقب ستشهده تلك الموارد اعتبارا من عام 2025 في ظل النظام الإلزامي.وقال التقرير إن عدد الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 19 عاما و21 عاما سيشهد انخفاضا من مليون هذا العام إلى 460 ألفا عام 2040، حيث سيكون من الصعب الحفاظ على حجم القوات الكورية كما هو عليه الآن.وأشار التقرير أيضا إلى أن الخدمة العسكرية الإلزامية الحالية التي تمتد ل18 شهرا تعد غير كافية لتحقيق الكفاءة القتالية للجنود الكوريين الجنوبيين.وعرض التقرير اقتراحا من أجل تطبيق النظام التطوعي على مراحل من خلال تنفيذ النظامين الإلزامي والتطوعي بشكل متزامن خلال فترة من الزمن.وقال الحزب الديمقراطي الحاكم إنه لم يتم إجراء دراسة حول تطبيق النظام التطوعي بشكل رسمي.ومن جانبها، قالت الأحزاب السياسية المحافظة، منها حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي إن الحزب الحاكم يحاول وضع السياسات التي تظهره بمظهر المهتم بالشباب، دون الأخذ في اعتباره تأثيراتها على أمن البلاد.وقالت وزارة الدفاع إنها لا تفكر حاليا بإمكانية تطبيق النظام العسكري التطوعي، مشيرة إلى أن هذه القضية تحتاج إلى دراسة حول الضرورة العسكرية إلى جانب الحصول على الإجماع الوطني.