انخفاض استهلاك الطاقة في كوريا لأول مرة منذ 10 سنوات

Photo : YONHAP News

من المتوقع انخفاض الاستهلاك السنوي للطاقة في كوريا الجنوبية لأول مرة منذ عام 2009 نتيجة للتباطؤ الاقتصادي.ووفقًا لتقرير صادر عن معهد اقتصاديات الطاقة في كوريا أمس الأحد، بلغ إجمالي استهلاك الطاقة في البلاد 137,6 مليون طن نفط مكافئ في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، بانخفاض نسبته 0,93% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وقال التقرير إنه إذا استمرت الوتيرة الحالية خلال الفترة المتبقية من العام، فمن المتوقع أن تسجل كوريا أول نمو سلبي في استخدام الطاقة منذ عام 2009.كما أشار التقرير إلى أنه منذ أن بدأت الحكومة الكورية في تجميع البيانات ذات الصلة في عام 1990، تم تسجيل نمو سلبي في استخدام الطاقة مرتين فقط، في عامي 1998 و2009.ولم يقدم التقرير أي أسباب محددة لهذا الانخفاض، ولكن يبدو أن انخفاض استهلاك الطاقة يرتبط بالتباطؤ في النمو الاقتصادي، حيث تقلص الاقتصاد الكوري بنسبة 0,4% في الربع الأول من هذا العام، ثم نما بنسبة 1% في الربع الثاني، لكنه تباطأ مرة أخرى إلى نمو بنسبة 0,4% في الربع الثالث.