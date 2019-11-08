الرئيس مون جيه إين يجري حوارا مع المواطنين الأسبوع القادم

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سيجري الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" جلسة حوار مفتوح مع أفراد من عامة الشعب خلال الأسبوع القادم.وصرح المكتب الرئاسى أمس الأحد بأن الرئيس "مون" سيجري مناقشة صريحة مع لجنة مكونة من 300 مواطن، في الساعة الثامنة من مساء يوم الخميس الـ19 من نوفمبر، وسوف يتم بث الحوار مباشرة لمدة 100 دقيقة على قناة "إم بي سي".وأوضحت المتحدثة الرسمية باسم الرئاسة "كو مين جونغ" في بيان أصدرته أمس أن أي مواطن كوري يمكنه المشاركة في الحوار وأن يطرح أي أسئلة على الرئيس، وأضافت أنه يتوجب على الراغبين في المشاركة التقدم بطلبات على موقع قناة "إم بي سي" على الإنترنت.ويذكر أن جلسة الأسئلة والأجوبة المباشرة ستعقد على هيئة مناظرة عامة، وسوف ستكون الأولى من نوعها منذ المناظرة المماثلة التي عُقدت في شهر مايو الماضي مع قناة "كي بي إس".