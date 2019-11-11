مؤتمر منع الانتشار النووي ينتهي دون لقاء بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية

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انتهى مؤتمر منع انتشار الأسلحة النووية الذي عقد في العاصمة الروسية موسكو دون عقد اجتماع منفصل بين مبعوثيْ الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.وقد حضر كل من المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية "مارك لامبرت"، والمدير العام لقسم أمريكا الشمالية بوزارة خارجية كوريا الشمالية "جو تشول سو"، مؤتمر موسكو لمنع انتشار الأسلحة النووية لعام 2019.كما حضر المؤتمر كبير المبعوثين النوويين لكوريا الجنوبية "لي دو هون"، لكن الاجتماعات التي استمرت ثلاثة أيام اختتمت يوم السبت دون أي محادثات ذات مغزى بينه وبين "جو"، أو بين "لامبرت" و"جو".وقد شارك "لامبرت" و"جو" في محادثة قصيرة مدتها خمس دقائق خلال حفل استقبال عقد مساء الخميس، بينما لم يتجاوز المبعوثان الكوريان الجنوبي والشمالي تبادل التحيات.