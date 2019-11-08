سيول تقول إن واشنطن تسعى بقوة لإقناع بيونغ يانغ بالعودة للمحادثات

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قال "جونغ أوي يونغ" مدير مكتب الأمن القومي في كوريا الجنوبية إن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى بجدية لإقناع كوريا الشمالية بالعودة لمحادثات نزع السلاح النووي الثنائية.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده "جونغ" في المكتب الرئاسي، وحضره أيضا كل من كبير مساعدي الرئيس "نوه يونغ مين" ومساعد الرئيس للشؤون السياسة "كيم سانغ جو".وأضاف مستشار الأمن القومي أنه من الصعب التكهن بموعد استئناف واشنطن وبيونغ يانغ للمفاوضات، لكن الولايات المتحدة تعمل بقوة لإقناع كوريا الشمالية بذلك. وأشار "جونغ" إلى أن كوريا الشمالية أكدت على أنه يتعين على الولايات المتحدة تقديم "طريقة حسابية جديدة" قبل حلول نهاية هذا العام، وأن سيول تراقب الوضع بدقة.وأضاف أن كوريا الجنوبية تنسق عن كثب مع الولايات المتحدة حتى يمكن إجراء محادثات نزع السلاح النووي بسلاسة، كما تعد خطط طوارئ مختلفة للتنفيذ.وفيما يتعلق باتفاقية تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان، والتي من المقرر أن تنتهي يوم 22 نوفمبر الجاري، أكد "جونغ" على موقف الحكومة الكورية الذي يؤكد أنها قد تعيد النظر في قرارها حول إنهاء الاتفاقية، إذا تطورت العلاقات الثنائية بين البلدين.