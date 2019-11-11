النيابة توجه اتهاما رسميا لزوجة وزير العدل السابق

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من المنتظر أن توجه النيابة العامة اتهاما رسميا لـ"جونغ كيونغ شيم" زوجة وزير العدل السابق "تشو كوك"، اليوم الاثنين، حيث من المقرر أن تنتهي فترة اعتقالها.وقرر مكتب المدعي العام لمنطقة سيول المركزية توجيه الاتهام إلى "جونغ" في حوالي عشرة اتهامات، بما في ذلك انتهاك قانون سوق رأس المال.ويعتزم الادعاء مواصلة التحقيقات في مزاعم أخرى ضد "جونغ" بعد إرسال القضية إلى المحاكمة.وسوف تكون هذه هي ثاني لائحة اتهام ضد "جونغ"، التي تعمل أستاذة في جامعة "دونغ يانغ"، بعد أن اتهمتها النيابة دون اعتقال، يوم السادس من سبتمبر، بتهمة التزوير لمساعدة ابنتها على القبول في كلية الطب. وتم تحديد يوم الجمعة القادم للجلسة الثانية من المحاكمة ذات الصلة.وكانت "جونغ" قد احتجزت الشهر الماضي بإحدى عشرة تهمة، بما في ذلك عرقلة الأعمال التجارية والتزوير والاختلاس وتدمير الأدلة.