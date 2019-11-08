انطلاق أعمال فريق خاص بالتحقيقات في مزاعم حادث غرق العبارة سيه وال

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بدأ فريق خاص مكون من 8 مدعين اليوم الاثنين أعماله، بإجراء تحقيقات جديدة في المزاعم المتعلقة بحادث غرق العبارة "سيه وال"، وذلك بعد مرور 5 سنوات و7 أشهر على وقوع الحادث يوم السادس عشر من شهر أبريل من عام 2014.وقد قامت لجنة التحقيقات الخاصة بحادث غرق العبارة "سيه وال" يوم الخميس الماضي بتسليم الوثائق والبيانات المتعلقة بالتحقيقات التي أجرتها لفريق النيابة العامة الخاص.وستتركز التحقيقات المرتقبة على التعرف على السبب الذي يقف وراء غرق العبارة، وعمليات إنقاذ الركاب، بالإضافة إلى مزاعم حول محاولة عرقلة التحقيقات التي أجريت بعد الحادث.وكانت النيابة العامة قد أعلنت في أوائل نوفمبر الجاري عن خطتها لفتح تحقيقات جديدة في جميع الشكوك المتعلقة بحادث غرق العبارة "سيه وال" من خلال تشكيل فريق تحقيقات خاص.