الرئيس يتعهد بتحقيق تغييرات حقيقية في النصف الثاني من ولايته

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قال الرئيس "مون جيه إين" إنه سيحقق التغييرات الحقيقية التي يريدها الشعب خلال فترة السنتين ونصف السنة المتبقية من ولايته.وقد احتفل "مون" اليوم الاثنين ببداية النصف الثاني من ولايته، أثناء اجتماعه الأسبوعي مع كبار مساعديه في المكتب الرئاسي.ووعد "مون" بتصحيح المصالح والامتيازات العميقة المكتسبة في مؤسسات الدولة، بحيث يتم ضمان تكافؤ الفرص للجميع، واصفًا "تحقيق الإنصاف والعدالة" بأنه أصبح اتجاهًا لا رجعة فيه.و تعهد بالقيام بالواجب الذي كلفه به الشعب وبالاستجابة لأصوات الشعب على اختلافها.وفيما يتعلق بكوريا الشمالية، قال الرئيس إن الحكومة تواجه العديد من الصعوبات، ولكن لا يوجد أي خيار آخر غير إقامة السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية.