اليابان تصر على أن نساء المتعة لم يكنّ رقيقا جنسيا

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نصح التقرير الرسمي السنوي الذي تصدره وزارة الخارجية اليابانية، بعدم استخدام عبارة "الرقيق الجنسي" للإشارة إلى ما يسمى بـ"نساء المتعة".وأصدرت وزارة الخارجية اليابانية تقريرها الرسمي السنوي لهذا العام أمس الاثنين، حيث قالت فيه إن عبارة "الرقيق الجنسي" ليست تعبيرًا دقيقًا، وبالتالي يجب عدم استخدامها.وأضاف التقرير أن كوريا الجنوبية أكدت هذا الموقف ولم تذكر المصطلح عندما أبرمت الاتفاق الثنائي مع طوكيو في ديسمبر 2015 خلال فترة إدارة "بارك كون هيه"، ضمن مساعيها لتسوية مسألة الاسترقاق الجنسي في زمن الحرب.ويذكر أن التقرير السنوي الرسمي الصادر عن وزارة الخارجية اليابانية في العام الماضي قد رفض أيضا الاعتراف بـ"نساء المتعة" كـ"رقيق للجنس"، ونصح بعدم الإشارة إليهن على هذا النحو، لكن تقرير هذا العام تضمن لأول مرة الإشارة إلى موقف كوريا من هذا الموضوع.ويذكر أن الحكومة الكورية تستخدم مصطلحا عاما يُمكن ترجمته إلى "نساء المتعة ضحايا الجيش الياباني"، وهو لا يشمل كلمة "الاسترقاق"، إلا أن هذا لا يعني أن كوريا تتفق مع ادعاء اليابان بأن الضحايا لم يكن في حالة استرقاق.