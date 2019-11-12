حملات لمجموعة مدنية كورية ضد علم الشمس المشرقة الياباني

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أنتجت مجموعة مدنية كورية جنوبية شريط فيديو على موقع "يوتيوب" يدعو إلى فرض حظر على استخدام علم "الشمس المشرقة" الإمبراطوري الياباني، خلال أولمبياد طوكيو القادمة، مشبهاً إياه بالعلم النازي.وقالت "شبكة التطوع الكورية" أمس الاثنين إن علم الشمس المشرقة، مثله مثل الصليب المعقوف، يعتبر رمزا للإمبريالية، وسوف يؤدي استعماله مرة أخرى في أثناء أولمبياد طوكيو إلى إيذاء مشاعر الشعوب الآسيوية. كما حث الفيديو المشاهدين على الانضمام إلى حملته للتوعية العامة من خلال إبلاغ "النصب التذكارية للهولوكوست" في جميع أنحاء العالم بحقيقة علم الشمس المشرقة، وطلب من مراكز التسوق عبر الإنترنت التوقف عن بيع المنتجات التي تتضمن صورة العلم العسكري الياباني.وتخطط "شبكة التطوع الكورية" لإصدار فيديو فيه نفس المحتوى باللغة الإنجليزية قريبًا.وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تدعي فيه الحكومة اليابانية أن استخدام علم الشمس المشرقة خلال دورة الألعاب الأولمبية القادمة لن يتسبب في أي مشكلة.