أطفال كوريا الجنوبية يحتلون مرتبة منخفضة في مقياس السعادة

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أظهرت دراسة عالمية أن طلاب المدارس الابتدائية في كوريا الجنوبية يحتلون مرتبة منخفضة للغاية في استطلاع السعادة.وأعلنت مجموعة الإغاثة الدولية "سيف ذا تشيلدرن" في تقرير أصدرته أمس الاثنين عن نتائج دراسة أجرتها حول السعادة الذاتية للأطفال الكوريين، بالاشتراك مع معهد الرعاية الاجتماعية بجامعة سيول الوطنية. وتم الإعلان عن النتائج في ندوة تناولت نوعية حياة الأطفال الكوريين.ووفقًا للدراسة التي استخلصت بيانات من وكالة الأبحاث "تشيلدرنز وورلدز"، احتل الأطفال الكوريون في سن العاشرة المرتبة الـ19 على مقياس السعادة بين نظرائهم في 22 دولة. ويتم قياس السعادة الذاتية من خلال ستة أسئلة مثل "هل أنا أستمتع بالحياة؟" و"هل تحدث أشياء جيدة كثيرة في حياتي؟".وقد سجل الأطفال في ألبانيا أعلى مستوى بأكثر من 97 نقطة من مائة نقطة، وتلاهم أطفال اليونان بـ94 نقطة، بينما سجلت كوريا الجنوبية 84,4 نقطة، لتحتل المرتبة الـ19 من بين 22 دولة، وجاءت تايوان ونيبال وفيتنام فقط بعد كوريا. وقال الباحثون إن النتائج تظهر أن الأطفال الكوريين غير راضين عن أنفسهم فيما يخص استخدامهم للوقت والعلاقات مع الآخرين، وأشاروا إلى أن البيئة المعيشية اليومية هي الأكثر أهمية لسعادة الطفل الذاتية.