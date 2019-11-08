تقرير يقول إنه يتم الإعداد لاجتماع بين وزيريْ الدفاع الكوري والياباني

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أفاد تقرير نشرته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أمس الاثنين بأن كوريا الجنوبية واليابان تتخذان الترتيبات النهائية لعقد اجتماع بين وزيري دفاعهما في منتصف شهر نوفمبر الجاري في تايلاند، وذلك قبيل انتهاء اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية بين البلدين يوم 22 نوفمبر.ونقل التقرير عن مصدر حكومي ياباني قوله إن اليابان تتخذ الترتيبات النهائية حاليا مع كوريا الجنوبية لعقد تلك المحادثات على هامش الاجتماع السنوي لوزراء دفاع مجموعة "آسيان"، المقرر عقده خلال الفترة من الـ16 إلى الـ19 من نوفمبر في العاصمة التايلاندية "بانكوك".وسوف يأتي هذا الاجتماع المحتمل بين وزير الدفاع الكوري الجنوبي "جونغ كيونغ دو" ونظيره الياباني "تارو كونو" قبيل انتهاء اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية بين سيول وطوكيو.كما سيكون هذا الاجتماع، في حالة انعقاده، هو الأول بين وزيري دفاع سيول وطوكيو منذ أكتوبر من العام الماضي. وقالت وكالة "كيودو" إن "كونو" سوف يطلب خلال الاجتماع من كوريا الجنوبية التراجع عن قرارها بإلغاء اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية.