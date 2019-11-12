رئيس الأركان الأمريكي يناقش في طوكيو اتفاق تبادل المعلومات العسكرية

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من المنتظر أن يلتقي رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية اليوم الثلاثاء.وقال تقرير نشرته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء إن "آبيه" سوف يلتقي مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية "مارك ميلي"، في مقر إقامته الرسمي في طوكيو لمناقشة مختلف القضايا. وأشار التقرير إلى أن هذا اللقاء يأتي قبيل انتهاء اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية بين كوريا الجنوبية واليابان.وتوقعت الوكالة أن يؤكد "آبيه" و"ميلي" من جديد على أن قوات الدفاع الذاتي اليابانية والقوات الأمريكية سوف تتعاون عن كثب فيما يخص برنامج الصواريخ الكوري الشمالي. وتوقع التقرير أن يناقش الجانبان أيضًا اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية بين كوريا واليابان، والتي من المقرر أن تنتهي يوم 22 نوفمبر، ما لم تتراجع كوريا الجنوبية عن قرارها بإنهاء هذا الاتفاق العسكري.وبعد الاجتماع مع "آبيه"، من المقرر أن يعقد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية اجتماعات ثنائية منفصلة مع نظيره الياباني "كوجي يامازاكي"، ووزير الدفاع الياباني "تارو كونو"، ووزير الخارجية "توشيميتسو موتيغي".