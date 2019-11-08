كوريا الأولى عالميا في طلبيات بناء السفن في أكتوبر

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احتلت كوريا الجنوبية المركز الأول في طلبات بناء السفن العالمية ومقدار الطلبيات، في شهر أكتوبر الماضي.وأوضح تقرير نشرته شركة "كلاكسون" لخدمات البحوث ذات الصلة بقطاع بناء السفن، والتي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها، أن شركات بناء السفن الكورية الجنوبية قد فازت بطلبيات تبلغ 29,1 مليون طن مكافئ في شهر أكتوبر الماضي، بزيادة بلغت نسبتها 324% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها الرقم الشهري الذي تحققه كوريا مليون طن مكافئ.وبلغت قيمة طلبيات بناء السفن على مستوى العالم 2,6 مليار دولار في الشهر الماضي، بزيادة نسبتها 287% على أساس سنوي، وهو أيضا أكبر رقم شهري.وقد حصلت شركات بناء السفن الكورية الجنوبية على 86% من الطلبيات التي تم تقديمها في جميع أنحاء العالم في الشهر الماضي. ويذكر أن كوريا ظلت تتفوق على الصين منذ شهر أغسطس في إجمالي طلبيات بناء السفن، لكنها كانت متأخرة من حيث حجم تلك الطلبيات.