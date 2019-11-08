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من المقرر عقد اجتماع ثلاثي بين رؤساء هيئات الأركان المشتركة الكوري والأمريكي والياباني هذا الأسبوع.وقالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" الأمريكية إن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكي الجنرال "مارك ميلي" سيقوم بزيارة لكوريا الجنوبية لحضور ذلك الاجتماع الذي سيشارك فيه أيضا رئيس هيئة الأركان المشتركة الياباني لكن عبر الفيديو.ومن المتوقع أن يتم خلال الاجتماع تناول القضايا المتعلقة بإمكانية تمديد صلاحية اتفاق تبادل المعلومات العسكرية الموقعة بين كوريا الجنوبية واليابان والذي ستنتهي صلاحيته الأسبوع القادم.وقال الجنرال "مارك ميلي" في تصريح له في طريقه إلى اليابان، إن الدولتين الوحيدتين اللتين ستستفيدان من الخلافات بين سيول وطوكيو هما كوريا الشمالية والصين.وأضاف أن الحفاظ على العلاقات الوثيقة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان سيكون أمرا تستفيد منه واشنطن ويخدم مصلحتها الوطنية.وأعرب عن أمله في حل جزء من القضايا المتعلقة باتفاق تبادل المعلومات العسكرية بين سيول وطوكيو في غضون الأسابيع القادمة.وسيقوم الجنرال "مارك ميلي" بزيارة لكوريا الجنوبية مرفوقا بوزير الدفاع الأمريكي "مارك إسبر" بعد اختتام زيارتهما لليابان.