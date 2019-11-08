التأمين الصحي يسجل عجزًا قياسيًّا بقيمة 3.2 تريليون وون في 2019

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من المتوقع أن يتجاوز العجز في التأمين الصحي في كوريا الجنوبية ثلاثة تريليونات وون هذا العام، بعد توسيع نطاق التغطية التأمينية.وأعلنت خدمة التأمين الصحي الوطنية اليوم الثلاثاء أن العجز سيصل إلى 3.2 تريليون وون هذا العام، مع انخفاض احتياطي النقد التراكمي إلى 17.3 تريليون وون بنهاية هذا العام، بعد أن سجل قيمة قياسية بلغت 19.6 تريليون وون في أغسطس.وقد ظلت خدمة التأمين الصحي في كوريا الجنوبية تسجل فائضًا لمدة 7 سنوات متتالية حتى العام الماضي، حيث سجل عجزًا بقيمة 178 مليار وون.لكن الخدمة أكدت أن العجز ليس علامة مثيرة للقلق، وأنه جاء في حدود الخطة بعد توسيع التغطية التأمينية لمختلف الخدمات الطبية.ووفقًا لخطة التأمين الصحي لوزارة الصحة للفترة بين 2019 إلى 2023، من المتوقع أن يتم تسجيل عجز طوال الفترة وسط توقعات بتراجع الاحتياطات النقدية المتراكمة للتأمين الصحي الوطني إلى حوالي 11 تريليون وون بحلول عام 2023.