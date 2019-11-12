اختيار الاتحاد الذي تقوده شركة هيون ديه لشراء شركة آسيانا للخطوط الجوية

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تم اختيار اتحاد للشركات بقيادة شركة هيون ديه للتطوير ليكون المرشح الأفضل لشراء شركة آسيانا للخطوط الجوية، وهي ثاني أكبر شركة طيران في كوريا الجنوبية.واختار مجلس إدارة مجموعة كومهو آسيانا، وهي الشركة الأم المالكة لشركة آسيانا، اليوم الثلاثاء الاتحادَ بقيادة شركة هيون ديه للتطوير، على حساب اتحاد آخر تقوده مجموعة إيه كيونغ.وأفادت التقارير بأن الاتحاد الذي فاز بالصفقة كان قد قدَّم أعلى عرض، وتبلغ قيمته ما بين 2.4 إلى 2.5 تريليون وون، متغلبًا على العروض التي قدمتها الشركات والاتحادات الأخرى.وقد تقدم اتحاد إيه كيونغ بعرض قيمته 1.5 تريليون وون.وتهدف مجموعة كومهو آسيانا إلى بيع حصتها من شركة الطيران آسيانا البالغة 31%، وست شركات تابعة، كجزء من جهود إعادة الهيكلة الواسعة.وتخطط المجموعة لاستكمال عملية بيع آسيانا بنهاية هذا العام.