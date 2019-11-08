وزير التوحيد يقوم بأول زيارة له إلى الولايات المتحدة الأسبوع القادم

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من المقرر أن يقوم وزير التوحيد الكوري الجنوبي "كيم يون تشول" بأول زيارة إلى الولايات المتحدة الأسبوع القادم، منذ توليه مهام منصبه.وصرحت وزارة التوحيد أمس الثلاثاء بأن "كيم" سيزور واشنطن ولوس أنجلوس في الفترة من 17 إلى 23 نوفمبر الجاري لحضور المنتدى الكوري العالمي للسلام، حيث يلقي خلاله كلمة رئيسية ويحضر جلسة أسئلة وأجوبة. وينظم هذا المنتدى، الذي يُعقد في معهد السلام بالولايات المتحدة يوم 20 نوفمبر، وزارة التوحيد الكورية الجنوبية، ويشارك في استضافته معهد الولايات المتحدة ومعهد "سيجونغ" الكوري.كما سيلتقي "كيم" مع عدد من مسؤولي الإدارة الأمريكية ومسؤولي الكونغرس لمناقشة قضية نزع السلاح النووي والعلاقات بين الكوريتين. وسوف يلقي الوزير الكوري محاضرة في جامعة جنوب كاليفورنيا، ومن المقرر أيضًا أن يعقد اجتماعات مع المراسلين والمقيمين الكوريين في واشنطن ولوس أنجلوس.وتأتي زيارة "كيم" في الوقت الذي يتعرض فيه التعاون بين الكوريتين لأزمة في أعقاب تهديدات كوريا الشمالية بإزالة المنشآت الكورية الجنوبية من منتجع جبل "كوم كانغ". ومن المحتمل في هذا السياق أن يعقد "كيم" محادثات مع أعضاء وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض.