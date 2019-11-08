رئيس الوزراء يتوقع أن تؤدي المناطق الحرة لتعزيز الصناعات المحلية

Photo : YONHAP News

أكد رئيس الوزراء الكوري الجنوبي "لي ناك يون" على أنه بمجرد تشكيل المناطق الخاصة الخالية من اللوائح في البلاد، ستبدأ الشركات في التجمع في تلك المناطق، مما سيمهد الطريق أمام تعزيز الصناعات المميزة إقليميا.وصرح "لى" بذلك أمس الثلاثاء خلال اجتماع اللجنة ذات الصلة حول المناطق الحرة الخاصة، الذي عُقد فى مجمع "سيجونغ" الحكومي.وقال "لي" أيضا إنه إذا تم تخصيص سبع مناطق أخرى، فسوف تكون تقريبا جميع المدن والمقاطعات خارج منطقة العاصمة موطنا للمناطق الخاصة الخالية من اللوائح.ويذكر أنه تم إنشاء هذه المناطق لتسهيل تعزيز قطاعات النمو الجديدة خارج منطقة العاصمة سيول، وقد عينت اللجنة المكلفة بهذه المهمة أمس الثلاثاء سبع مناطق خاصة خالية من اللوائح في كوريا الجنوبية.