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سجلت شركات مستحضرات التجميل والأزياء الكورية الجنوبية مبيعات قياسية فيما يسمى بـ"يوم العُزّاب" في الصين، أول من أمس الاثنين. واحتلت الشركات الكورية الجنوبية المرتبة الثالثة بعد شركات الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، من حيث حجم المبيعات، مما دفع المراقبين إلى التكهن بأن الحظر الذي فرضته بكين على الأعمال والمنتجات الكورية الجنوبية ربما يكون قد تم رفعه. وكان قد تم تطبيق هذا الحظر في عام 2016 وسط الخلاف بين الصين وكوريا حول نشر سيول لنظام الدفاع الصاروخي الأمريكي "ثاد". ووفقًا لعملاق التجارة الإلكترونية الصيني "علي بابا"، حققت مبيعات 299 علامة تجارية محلية وأجنبية مبيعات تزيد قيمتها على 100 مليون يوان صيني، أي ما يعادل 16,6 مليار وون كوري، أو حوالي 14 مليون دولار، عبر مختلف منصات "علي بابا" للتجارة الإلكترونية على الإنترنت، خلال فترة المبيعات التي امتدت 24 ساعة. ومن بين العلامات التجارية الكورية الجنوبية المدرجة في القائمة شركة "سام سونغ" للإلكترونيات، بالإضافة إلى مجموعة مستحضرات التجميل "أموريه باسيفيك" التي ارتفع حجم مبيعاتها في "يوم العزاب" الصيني هذا العام بنسبة 62%. كما شهدت خمس علامات تجارية لمستحضرات التجميل الكورية الجنوبية، تحت رعاية شركة "إل جي" للرعاية الصحية المنزلية، زيادة في مبيعاتها هذا العام بنسبة بلغت 187%.