419 ألف وظيفة جديدة في كوريا في شهر أكتوبر

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أضافت كوريا الجنوبية أكثر من 300 ألف وظيفة للشهر الثالث على التوالي في شهر أكتوبر الماضي.ووفقًا لبيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء، بلغ عدد الأشخاص الذين لديهم وظائف في شهر أكتوبر الماضي 27 مليونا و500 ألف شخص، بزيادة قدرها 419 ألفا مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وبذلك استمر عدد الوظائف الجديدة في كوريا في تجاوز مستوى 300 ألف شهريا لمدة 3 أشهر متتالية، رغم أنه لم يتم تجاوز الرقم القياسي البالغ 452 ألف وظيفة والذي تم تسجيله في شهر أغسطس.كما ارتفع معدل توظيف الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا أو أكثر بنسبة 0,5% على أساس سنوي، ليصل إلى 61,7%، وهو أعلى مستوى في أشهر أكتوبر منذ 23 عامًا.وانخفض معدل البطالة بنسبة 0,5% أيضا على أساس سنوي ليصل إلى 3%، مع انخفاض عدد الأفراد العاطلين عن العمل بمقدار 108 آلاف شخص على أساس سنوي، ليصل إلى 864 ألفا.