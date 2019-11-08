الكشف عن اجتماع بين مسؤولين كوريين شماليين وأمريكيين في موسكو

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قال تقرير بثه راديو صوت أمريكا إن مسؤولين من كوريا الشمالية والولايات المتحدة قد عقدوا اجتماعًا على هامش المؤتمر الذي عُقد مؤخراً في موسكو حول حظر الانتشار النووي.وكشف راديو صوت أمريكا في تقريره اليوم الأربعاء نقلاً عن "توماس كونتري مان"، الذي شغل منصب وكيل وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي، والذي حضر مؤتمر موسكو لمنع انتشار الأسلحة النووية لعام 2019، الأسبوع الماضي، أنه تم إبلاغه بأنه تم عقد اجتماع بين مسؤولين أمريكيين وكوريين شماليين على هامش المؤتمر. غير أن المسؤول الأمريكي السابق لم يعرف ما تمت مناقشته خلال ذلك الاجتماع.وقد حضر المؤتمر كلٌ من المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية "مارك لامبرت"، والمدير العام لإدارة أمريكا الشمالية بوزارة خارجية كوريا الشمالية "جو تشول سو".وقبل أن يبث راديو صوت أمريكا هذا التقرير، كان من المعتقد على نطاق واسع أن الجانبين أجريا فقط محادثة قصيرة مدتها خمس دقائق خلال حفل استقبال أقيم بمناسبة المؤتمر.