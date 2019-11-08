بروز قطاع المال ضمن قائمة أهم القطاعات الثلاث في الاستهلاك

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زاد عدد المستهلكين الكوريين ممن يولون اهتماما كبيرا بالقطاع المالي الذي دخل ضمن قائمة القطاعات الرئيسية في حياة المستهلك، مما أحدث تغييرا كبيرا في ترتيب القطاعات الثلاث الأهم في حياة الاستهلاك في البلاد والتي تحولت من المنتجات الغذائية والإسكان والملابس إلى المنتجات الغذائية والإسكان والقطاع المالي.جاء ذلك في تقرير أصدره المركز الكوري لبحث المستهلكين اليوم الأربعاء بعنوان "مؤشرات حياة الاستهلاك في كوريا" علما بأن المركز الكوري قد اعتاد على إصدار هذا النوع من التقارير كل عامين.والجدير بالذكر أن أهمية قطاع المال والتأمين ظلت تتطور بشكل مطرد من بين 11 قطاعا لحياة الاستهلاك، حيث احتل هذا القطاع مكانته ضمن قائمة أهم القطاعات الثلاث، ​لأول مرة منذ بدء الإحصاءات في عام 2013.