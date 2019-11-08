ترامب يشيد مجددا بتعديل اتفاقية التجارة الحرة الكورية الأمريكية

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قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أمس الثلاثاء إن تعديل اتفاقية التجارة الحرة الكورية الأمريكية يمثل أحد أبرز الإنجازات في سياساته التجارية.وكرر الرئيس الأمريكي مزاعمه بأن كوريا قد حصلت على 250 ألف فرصة عمل مستفيدة من الاتفاقية المعدلة دون تقديم أي إثبات.وألقى ترامب كلمة في نادي نيويورك للاقتصاد أمس الثلاثاء عرض فيها نجاحاته في المفاوضات التجارية مع الصين واليابان وكندا والمكسيك، وأتى على ذكر تعديل الاتفاقية الكورية الأمريكية كأحد إنجازاته.وقال "إننا قمنا بإعادة التفاوض حول اتفاقية تجارية فاشلة أبرمت بين كوريا والرئيس الأمريكي السابق " باراك أوباما"، مشيرا إلى أن الاتفاق الجديد أدى إلى مضاعفة عدد السيارات الأمريكية المباعة في كوريا حسب المعيار الأمريكي والحفاظ على 25% من الرسوم الجمركية للوارادات إلى الولايات المتحدة.وأوضح الرئيس الأمريكي أنه كان من المتوقع أن تضيف الاتفاقية الجديدة نحو 250 ألف فرصة عمل للولايات المتحدة لكن ذهبت فرص العمل الجديدة تلك إلى كوريا وفق تعبيره.وكان الرئيس "ترامب" قد أشاد يوم 21 من الشهر الماضي بتعديل الاتفاقية الكورية الأمريكية قائلا إنها عبارة عن اتفاق رائع.